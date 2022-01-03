En düşük polis, öğretmen, doktor, hemşire, vaiz maaşı ne kadar?

2022 memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu. Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre, memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,48 zam yapılacak. Peki en düşük öğretmen maaşı ne kadar? En düşük polis maaşı ne kadar? En düşük uzman doktor maaşı ne kadar? 2022 en düşük hemşire maaşı ne kadar? En düşük vaiz maaşı ne kadar? 2000 öncesi en düşük SGK emekli maaşı ne kadar? 2000 sonrası en düşük SGK emekli maaşı ne kadar? 2000 öncesi en düşük Bağkur emekli maaşı ne kadar? 2000 sonrası en düşük Bağkur emekli maaşı ne kadar?

Memur emekli zammı 2022

Milyonlarca emekli ve memurun heyecanla beklediği Aralık ayı enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Aralık ayı enflasyonu 13,58 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 36,8 oldu. Buna göre memur ve memur emeklinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından memur ve emeklilere yapılacak zam oranını açıklayacak.

Memur emeki zamlı maaşları ne kadar?

Memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,48 zam yapılacak. Emekliler toplu sözleşme gereği 2022 yılı ocak ayı yüzde 5 zam alacaklardı. Bu orana 6 aylık enflasyon farkı da eklendi. Buna göre en düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı. Eski SSK'lı ve Bağ-Kur'lu emeklilerin aylıklarına ise toplu sözleşme zammı verilmiyor. Bu emeklilerin aylıklarına sadece geçmiş 6 aylık enflasyon oranı kadar yani yüzde 25,48 oranında zam yapıldı. Böylece en düşük işçi emeklisinin aylığı bin 626 liradan 2 bin 41 liraya, en düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 764 liradan 2 bin 214 liraya, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı da bin 663 liradan 2 bin 87 liraya çıktı.

En düşük öğretmen maaşı ne kadar?

2022 öğretem maaş zammı 6.354 lira

En düşük polis maaşı ne kadar?

2022 polis zammı ne kadar? 9.599 lira

En düşük uzman doktor maaşı ne kadar?

2022 uzman doktor en düşük maaşı 13.022 lira

En düşük hemşire maaşı ne kadar?

2022 hemşire maaşı ne kadar? Hemşireler 2022'de ne kadar maaş alacak? Hemşire maaşları en düşük 6.733 lira

En düşük vaiz maaşı ne kadar?

2022 vaiz maaşı ne kadar? 6.449 lira

2000 öncesi en düşük SGK emekli maaşı ne kadar?

2000 öncesi emekli olan SSK'lının en düşük maaşı ne kadar? 3.292 lira oldu.

2000 sonrası en düşük SGK emekli maaşı ne kadar?

2000 sonrası emekli maaşı SSK'lının en düşük maaşı ne kadar? 1.882 lira oldu.

2000 öncesi en düşük Bağkur emekli maaşı ne kadar?

2000 öncesi BAĞKUR emekli maaşı ne kadar? 2.399 lira oldu.

2000 sonrası en düşük Bağkur emekli maaşı ne kadar?

2008 sonrası BAĞKUR emekli maaşı 2022 ne kadar? 1.882 lira oldu.