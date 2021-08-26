  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Erbaş’tan Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz mesajı
Mardin'de ağaçlık alanda yangın
Lübnan’da yeni kriz
Çorlu'da 12 kişinin öldüğü sahte içki sanıklarının tahliyesi reddedildi
Ekonomi En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
Ekonomi

En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Milyonların merakla beklediği memur ve emekli memur zam oranları belli oldu. Pek çok kişi açıklanan oranların ardından en düşük memurun ne kadar maaş alacağını araştırmaya başladı. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-08-26 11:30:00 -
En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Milyonların beklediği zam kararı belli oldu. Hükümet ile memur sendikaları arasında 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlanan anlaşmaya göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Yeni zamlarla birlikte; aile yardımı ve çocuk ödeneği memurların bulunduğu şehirlere göre farklılaşacak. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda 2022 yılı ocak ayında en düşük memur maaşı; aile yardımı ve enflasyon farkı hariç 5.460 lira olacak.

Memur maaşları net      2022 Ocak-Temmuz

Vali                                        16.089

Kaymakam 1. sınıf           14.826

Öğretmen                          6.587

Uzman doktor                   10.126

Araştırma görevlisi           8.265

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay