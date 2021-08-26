Milyonların beklediği zam kararı belli oldu. Hükümet ile memur sendikaları arasında 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlanan anlaşmaya göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Yeni zamlarla birlikte; aile yardımı ve çocuk ödeneği memurların bulunduğu şehirlere göre farklılaşacak. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda 2022 yılı ocak ayında en düşük memur maaşı; aile yardımı ve enflasyon farkı hariç 5.460 lira olacak.

Memur maaşları net 2022 Ocak-Temmuz

Vali 16.089

Kaymakam 1. sınıf 14.826

Öğretmen 6.587

Uzman doktor 10.126

Araştırma görevlisi 8.265