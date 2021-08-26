En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
Milyonların merakla beklediği memur ve emekli memur zam oranları belli oldu. Pek çok kişi açıklanan oranların ardından en düşük memurun ne kadar maaş alacağını araştırmaya başladı. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar?
Milyonların beklediği zam kararı belli oldu. Hükümet ile memur sendikaları arasında 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlanan anlaşmaya göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.
En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
Yeni zamlarla birlikte; aile yardımı ve çocuk ödeneği memurların bulunduğu şehirlere göre farklılaşacak. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda 2022 yılı ocak ayında en düşük memur maaşı; aile yardımı ve enflasyon farkı hariç 5.460 lira olacak.
Memur maaşları net 2022 Ocak-Temmuz
Vali 16.089
Kaymakam 1. sınıf 14.826
Öğretmen 6.587
Uzman doktor 10.126
Araştırma görevlisi 8.265