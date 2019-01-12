En düşük emekli maaşları belli oldu

Milyonlarca emeklinin beklediği SSK emeklisi ve Bağ-Kur emeklisi için Ocak ayında yapılacak zam oranı belli oldu. SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşları, memur emeklileri ise farkları için gün sayıyor. Peki, bu aydan itibaren en düşük emekli maaşı; memur, esnaf ve 2000'den önce emekli olan SSK'lılar için ne kadar olacak? İşte tüm ayrıntılar:

Milyonlarca emekli Ocak zammına kavuşuyor. Zam oranlarının belli olmasının ardından, emeklilerin gözü yeni maaşlara çevrildi.

SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 10.19 zammın yansıtıldığı maaşları, memur emeklileri de yüzde 10.73 artışın getirdiği zam farkını almak için gün sayıyor.

En az 104 TL

Ocak zammıyla birlikte emeklilerin eline geçecek parada en az 104,08 lira artış yaşanacak.

Zammın yansıtılmasıyla ek ödeme dahil en düşük Bağ- Kur esnaf emeklisi aylığı bin 447 lira 77 kuruştan bin 595 lira 30 kuruşa çıktı.

Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 79 lira 58 kuruş olan en düşük aylık bin 189 lira 59 kuruşa yükselirken, memur emeklilerinde taban aylık 2 bin 149 liradan 2 bin 379 lira 60 kuruşa ulaştı.

En düşük aylık SSK emeklilerinde ise 2000'den önce emekli olanlarda bin 650 lira 4 kuruştan bin 818 lira 18 kuruşa, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 21 lira 40 kuruştan bin 125 lira 48 kuruşa yükseldi.

Fark yatırılacak

Zamlı maaşlar, SSK emeklilerine 17 Ocak'tan, Bağ- Kur emeklilerine de 25 Ocak'tan itibaren ödenecek.

Memur emeklileri de maaşlarını almıştı. Şimdi zam farkının ödeneceği tarihi merakla bekliyor.

Bu tarih, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. Emekliler, bu yılın ikinci zammını Temmuz'da alacak.

Ayrıca yıl içerisinde 2 kez biner lira bayram ikramiyesinden yararlanacak.

Sabah