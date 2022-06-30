En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 2 bin 500 TL alan kaç lira alacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmesi sırasında, en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liraya çıkarıltıldı. Sabit gelirli vatandaşların gelirlerini artırmak ve enflasyon karşısında ezilmelerinin önüne geçilmesi amacıyla bir dizi tedbirler uygulanmaya devam ediyor.

En düşük emekli aylığı ne kadar oldu?

3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda önerge ile ilgili değişikliğe gidildi. 2 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 3 bin TL 'ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi. Değiştirilen madde ile birlikte en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL olacak.