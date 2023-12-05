En çok ücret bu sektörlerde oldu! Firmalar 2024 yılında zam yapacak mı?

Küresel insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı firması Mercer, ‘2023 Ücret ve Yan Haklar Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Toplam 1.744 firmanın katıldığı Türkiye’nin en geniş katılımlı ücret araştırmanın sonuçlarına göre; 2024 yılında yapılması planlanan ücret artış oranı yüzde 50 olarak planlanıyor. Araştırmaya göre 2024 yılında firmaların yüzde 59’u yılda bir kez, yüzde 33’ü iki kez ve yüzde 8’i üç veya daha üzerinde zam yapmayı düşünüyor.

Kimler ne kadar yaptı?

Araştırma sonuçlarına göre, 2022 yılının son çeyreğinden 2023 Eylül ayına kadar en fazla ücret artışı gösteren sektörler sırasıyla yüzde 115 ile lojistik, yüzde 114 ile perakende ve yüzde 108 ile enerji sektörü oldu. En fazla ücret artışı gösteren iş kolları ise, tedarik zinciri, üretim ve mühendislik olarak sıralanıyor. Firmaların en fazla bütçe ayırdığı yeni mezun rollerinde ise yapay zeka ve teknolojinin öncelik kazandığı görülüyor.

En yüksek ücret artışları İstanbul’da

‘2023 Ücret ve Yan Haklar Araştırması’na göre; İstanbul en çok ücret alan bölge konumunda. Buna karşılık, İzmir ve Ankara bölgeleri ile İstanbul arasındaki ücret farkı her geçen yıl kapanmaya devam ediyor. Yeni mezun ve genel müdür arasındaki ücret farkı da birbirine yaklaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene 14 kat olan farkın bu sene 13 kata düştüğü gözlemleniyor.

“Firmalar 2024’te yılında tek zam planlıyor”

Mercer Türkiye ve Doğu Akdeniz Kariyer Bölge Lideri Şadiye Azışık Kılcıgil, “Yıl içinde üç veya daha çok kez zam yapan firmaların oranı 2022 yılında yüzde 34, 2023 yılında ise yüzde 26 idi. 2024 yılındaysa firmaların yüzde 59’unun yıl içerisinde bir kez, yüzde 33’ünün iki kez ve yüzde 8’inin ise üç veya daha fazla sayıda zam yapmayı planladığını görüyoruz. Firmaların yüzde 79’u ise Ocak ayında 2024 ücret artışını gerçekleştirmeyi düşünüyor. 2023 yılında yüzde 78 olan Temmuz ayında zam yapma oranı ise bu yıl yüzde 32’ye geriledi” dedi.