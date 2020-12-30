En çok Kuşadası'nda satılık, Beylikdüzü'nde kiralık ev arandı

İSTANBUL (AA) - Gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu Zingat.com'un raporuna göre, satılık dairede Kuşadası, Bodrum ve Beylikdüzü; kiralık dairede ise Beylikdüzü, Esenyurt ve Çankaya yılın en çok emlak aranan bölgeleri oldu.

Zingat.com, 2020 yılında Türkiye genelinde en çok satılık ve kiralık daire aranan ilçeleri açıkladı.

Zingat.com ziyaretçilerinin 2020 yılı boyunca en çok satılık ve kiralık daire araması yaptığı bölgeler arasında İstanbul’un Beylikdüzü ve Pendik ilçeleri ile Ankara’nın Çankaya ilçesi her iki kategoride de yer alarak dikkati çekti.



- 2020 yılında en çok satılık ev aranan 5 ilçe



Zingat.com raporuna göre Türkiye genelinde 2020 yılı boyunca ev alacaklar sırasıyla en çok Kuşadası, Bodrum, Beylikdüzü, Pendik ve Çankaya ilçelerinde satılık daire araması yaptı.

Zingat Bölge Raporu verilere göre, Türkiye’de en çok satılık daire aranan ilçelerde ortalama 100 metrekarelik bir dairenin metrekare fiyatı ise Kuşadası’nda 3 bin 486 TL, Bodrum’da 4 bin 781 TL, Beylikdüzü’nde 3 bin 63 TL, Pendik’te 3 bin 597 TL ve Çankaya’da ise 3 bin 337 TL oldu.





- En çok kiralık daire aranan 5 ilçeden 4’ü İstanbul’da





Rapora göre, konut kiralamak isteyenlerin ise 2020 yılında Zingat.com’da en çok kiralık daire araması gerçekleştirdiği bölge Beylikdüzü ilçesi olarak belirlendi.

Beylikdüzü ilçesini sırasıyla Esenyurt, Çankaya, Pendik ve Bağcılar takip etti. Yılın en çok kiralık daire araması yapılan ilk 5 ilçesinden sadece biri başkent Ankara’da bulunurken, İstanbul 2020 yılında en çok kiralık daire aranan il oldu.

Zingat Bölge Raporu verilere göre, Türkiye’de en çok kiralık daire aranan ilçelerde 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kira fiyatlarına bakıldığında, İstanbul Beylikdüzü’nde 1.775 TL, Esenyurt’ta 1.743 TL, Ankara’nın Çankaya ilçesinde 1.600 TL, İstanbul Pendik’te 1.265 TL ve İstanbul Bağcılar’da ise 1.645 TL olduğu gözlemlendi.