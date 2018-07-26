En çok kazandıran meslekler hangileri? Hangi meslek daha kolay iş bulur?

Üniversitelerin farklı bölümlerinden mezun olan binlerce genç mezun olur olmaz iş hayatına atılmak istiyor. Yıllarını okul sıralarında geçiren gençler hem çalışmak hem de çalışırken yüksek kazanç elde etmek istiyor. Kimi vatandaşlar az çalışmak ama bunun karşılığında da çok kazanmak istiyor. Peki en çok rağbet edilen ve en çok para kazandıran meslekler hangileri.

Yazılım mühendisliği yöneticisi: 163.500 dolar (778.500 TL)

Veri ambarı mimarı: 154.800 dolar (737.125 TL)

Yazılım geliştirme yöneticisi:153.300 dolar (729.982 TL)

Altyapı mimarı: 153.000 dolar (728.550 TL)

Uygulama planlayıcısı: 149.000 dolar (709.500 TL)

Yazılım mimarı: 145.400 dolar (692.850 TL)

Teknik program müdürü: 145.000 dolar (690.460 TL)

Bilişim mimarı: 144.400 dolar (687.600 TL)

Geliştirme ve operasyon mühendisi: 137.400 dolar (652.960 TL)

Bilgi güvenliği mühendisi: 131.300 dolar (625.223 TL)