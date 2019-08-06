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En çok bayramlık çikolata tüketen Marmara bölgesi

Ülker, 47 çeşit ürünüyle tüketicilerin bayram günlerine lezzet katmak için hazırlıklarını tamamladı.

06 Ağustos 2019 Salı 15:43
En çok bayramlık çikolata tüketen Marmara bölgesi

Ülker, 47 çeşit ürünüyle tüketicilerin bayram günlerine lezzet katmak için hazırlıklarını tamamladı. Hediyelik ve ikramlık çikolatada pazar payını ciro bazında yüzde 38,6’ya, ton bazında ise 33,5’e ulaştıran Ülker, sektördeki yerini güçlendirmeye devam ettirdi.



Ülker, 47 çeşit ürünüyle Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Bayram dönemlerinin tüketiciler kadar kendileri için de özel olduğunu söyleyen Ülker Pazarlama Bölge Lideri Aslı Özen Turhan geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda Ülker’in şekerleme ve çikolata ürünlerine ciddi oranda talep geldiğini ifade etti ve şu bilgileri aktardı: “Ramazan Bayramı döneminde çikolata ve şekerleme pazarı 600 milyon lira büyüklüğe ulaştı. Toplam atıştırmalık pazarının lideri Ülker, bayramın da 1 numarası olarak açık ara liderliğini Ramazan Bayramı’nda da devam ettirdi ve son 12 yılın en yüksek pazar payına ulaştı. Önümüzdeki Kurban Bayramı’na da çikolata ve şekerleme portföyümüzdeki 47 çeşitli ürünle tüketicilerimizle buluşmaya hazırız. Elli yılı aşkın süredir bayramların değişmeyen ikramı Ülker Çikolatin, sütlü çikolatası ve Osmanlı “Çintemani” deseninden esinlenilerek hazırlanan rengarenk ambalajıyla, bayram ikramlarının klasikleri arasında yer alıyor. Hediyelik çikolata portföyümüzün lider ürünü Ece Çikolata da, içerisindeki bütün fındık ve yumuşak fındık kremasıyla tercih edilen bir diğer ürünümüz. Şekerlemede ise tüketicilerimiz Ülker Damla Sakızlı Toffe ve Ülker Lokumcuk’a yoğun ilgi gösteriyor. Her bayram aynı özen, kalite ve lezzette ürünler sunmak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.



Ülker pazar payını ton bazında yüzde 33,5’e, ciroda ise yüzde 38,6’ya ulaştırdı


Yıllardır bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi olan hediyelik ve ikramlık çikolatada Ülker’in pazar payının ton bazında yüzde 33,5’e, ciroda ise yüzde 38,6’ya ulaştığını belirten Turhan, sözlerine şöyle devam etti: "Bayram çikolatalarının bölgelere göre tüketiminde yüzde 31’le Marmara ilk sırada yer alırken yüzde 24’le İç Anadolu ikinci, yüzde 16 ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu üçüncü oldu. Şekerlemede en yüksek tüketim 2018 yılında olduğu gibi yine Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde görüldü. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı’nda yüzde 36,8 ile en yüksek pazar payını alan iki bölgenin, 2019 Ramazan Bayramı’nda yakaladığı oran yüzde 41,7’ye yükseldi. 2019 Ramazan Bayramı’nda bu iki bölgeyi yüzde 17,4 ile Marmara, yüzde 16,9 ile İç Anadolu izledi“ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 15:43
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