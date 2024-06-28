‘En büyük 500’ün 85’i halka açık

Araştırmaya göre, İSO 500 içinde halka açık şirketlerin sayısı 2017-2021 döneminde 65-69 bandında seyrederken, 2022 ve 2023 yıllarında ortaya çıkan finansal koşullar şirketleri halka açılmaya yöneltti. Türkiye’nin en büyük 500 şirketleri arasında sayıları artan halka açık kuruluşlar, 2022’de 73’e, 2023’te ise 85’e çıkarak en yüksek seviyeyi gördü. İSO 500 içerisinde yer alan halka açık şirketlerin performanslarına bakıldığında, üretimden satışlar 2 trilyon 67.3 milyar lira ile toplamdan yüzde 32.4’lük pay alırken, dönem kar ve zarar toplamındaki payı yüzde 33.6’dan 35.5’e yükseldi.