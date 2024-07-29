En borçlu belediyeler hangileri? İşte belediye prim borçlarıyla ilgili yalanlar ve gerçekler

Tarkan Zengin, belediyelerin SGK prim borçlarıyla ilgili tartışmaları ele aldı. Zengin, belediye şirketlerinin borçlarının da belediyelere ait olduğunu belirtti. CHP'li belediyelerin SGK'ya en fazla borcu olanlar olduğunu yazan Zengin, prim borçlarının tahsil edilmesinin belediyeleri cezalandırmak olmadığını vurguladı. Tarkan Zengin, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz'da AK Parti Grup Toplantısı'nda belediyelerin SGK borçlarına değinmiş, "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödesin. Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin borçlarının kaynağında tahsiline başlayacak" demişti.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan da 25 Temmuz'da belediyelerin SGK'ya toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu belirterek, "Yapılması gereken neyse, usulüne uygun şekilde duruma müdahale edilmesi gerekiyor. SGK'ya olan prim borçlarının bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor" dedi. Bakan Işıkhan benzer çağrıyı martta da yapmıştı.

CHP Genel Başkanı ise Özgür Özel, işçinin brüt ücretinden kesilen sigorta primlerinin tahsil edilmesini "mali darbe" ve "CHP'li belediyeleri cezalandırmak" olarak tanımladı. CHP'li birçok gazeteci ve hesap konuyu bağlamından kopararak gerçek dışı bilgiler paylaştılar. Söylenen yalanları ve gerçekleri paylaşalım.

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Belediye şirketlerinin borcu belediyenin borcu değil midir?

Belediyelerin SGK'ya toplam prim borcu 96 milyar TL. Bu borcun yüzde 80'i belediye şirketlerine ait. Zira bu şirketlerin genelde sermayesinin tamamı belediye tüzel kişiliklerine ait. Dolayısıyla şirketin sahibi de belediye tüzel kişiliği. Ticaret kanununa göre kurulan bu şirketlerin yönetim kurulu da genel müdürü de belediye tarafından oluşturuluyor. Bu nedenlerle belediye şirketlerinin borcu aynı zamanda o belediyenin borcudur.

CHP neden bu kadar tepki gösteriyor?

Parti ayırt etmeksizin yapılan prim borcu tahsilatlarına CHP'nin tepki vermesinin nedenlerini borçlarla ilgili verilerden anlayabiliriz. Şöyle ki;

SGK'ya en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamı CHP'li.

Ülkemizdeki belediyelerin yüzde 30'u CHP'li olmasına rağmen SGK prim borçların %68'inin CHP'li belediyelere ait olması.

Uzun yıllardır CHP'liler tarafından yönetilen İzmir gibi belediyelerde prim borçlarının astronomik olarak artması.

CHP'nin buradan bir mağduriyet algısı oluşturarak siyasi kazanım elde etmek istemesi.

CHP'nin prim borçları AK Parti'den aldıkları belediyelerden mi kaynaklanıyor?

CHP prim borçlarının AK Parti'den aldığı Bursa, Balıkesir ve Denizli Büyükşehir Belediyesi nedeniyle olduğuna dair paylaşım yaptı. Bahsettiği 3 Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarının tutarları 790 milyon TL. Bu borç, belediyelerin 96 milyar TL olan toplam borcunun sadece yüzde 0,8'i. CHP'li belediyelerin toplamda 65 milyar olan prim borcunun nedenini 790 milyon borcu olan üç belediyeye bağlamanın doğru olmadığını rakamlar gösteriyor.

CHP'li Şişli Belediyesi'nin SGK'ya prim borcu 1,8 milyar TL. İlçe belediyesi Şişli'nin prim borcu, CHP'nin AK Parti'den aldığı 3 Büyükşehir Belediyesi'nin borcunun 2,28 katı. Dolayısıyla CHP'nin prim borçlarını AK Parti'den aldıkları belediyelere bağlama iddiası da doğru değil.

İşçilerin ücretlerinden kesilen primleri tahsil etmek belediyeleri cezalandırmak mı?

Özel veya kamu işyerleri çalıştırdığı işçiler için SGK'ya hem işçi hem de işveren payı olarak sigorta primi öderler. İşveren işçinin brüt ücretinden kestiği sigorta primi işçi hissesine işveren sigorta prim tutarını da ekleyerek SGK'ya süresinde yatırmak zorunda. Süresinde yatırılmayan sigorta primleri yasal faiziyle tahsil edilir.

Burada belediyelerin ödemediği primler, işçilerin ücretlerinden SGK'ya ödenmek üzere kesildiği halde ödenmeyen tutarlar. Söylenildiği gibi belediyelerin paralarına el konulmuyor. Belediyelerin SGK'ya gönderilmek üzere kestiği ancak göndermediği prim tutarları tahsil ediliyor. Aynı uygulama özel sektör için de geçerli. Belediyelerin ödemesi gereken tutarları tahsil etmek belediyeleri cezalandırmak değildir.

CHP'nin iddia ettiği gibi SGK, AK Partili belediyelerin borçlarına karşılık cami arsası aldı mı?

SGK şimdiye kadar prim borçlarına karşılık hiçbir belediyeden cami arsası almamış. Kamuya tahsisli yerleri borçlara karşılık almadığı gibi tecil ve taksitlendirme taleplerinde bu tür yerleri zaten teminat olarak da kabul etmiyor. Ayrıca bir haciz işlemi uygulanacaksa kamuya tahsisli bu tür yerler için haciz uygulanmıyor.”