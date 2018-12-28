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Emzirmek bebeğinizin ağrısını dindiriyor

Anne sütündeki 'endorfin' adı verilen maddeler sakinleştirici etkileri yanında ağrı dindirici özelliklere de sahip.

28 Aralık 2018 Cuma 17:02
Emzirmek bebeğinizin ağrısını dindiriyor

Ayrıca emzirme bebeğin çene ve diş sağlığı için son derece faydalı.

İshal gibi ciddi bir sorun yaşandığında, mama zor hazmedilir olduğundan bebeğin mama ile beslenmesi sakıncalı. Fakat anne sütü kolay hazmedilir, bağırsakları düzenleyici.. Solunum yollarıyla ilgili sorunlar yaşandığında da mama solunum yolundaki balgam ve yapışkan salgıların daha da artırır. Anne sütü ise içindeki antikorlar vasıtasıyla enfeksiyonları tedavi edici özelliğe sahiptir ve salgı artışına sebep olmaz.

Bebeğin hastalıklardan korunmasında en güvenilir yoldur anne sütü. Anne sütü ile beslenmiş çocuklarda egzama, alerjik hastalıklar, diş eti ve geniz eti gibi hastalıklar, kanser ve diyabet sorunu daha az görülüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 17:02
  1. emzirme
  2. emzirmenin faydaları
  3. anne sütünün faydaları

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