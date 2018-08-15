Emzirme anne ile bebek arasında güçlü bir bağ oluşmasını sağlar

Emzirme son derecede sağlıklı ve doğal bir yöntemdir. Anne sütü bebeklerin gelişebilmeleri için gerekli tüm besinleri içerir, bulaşıcı hastalıklara karşı ona bağışıklık kazandırır. Emzirme, aynı zamanda, anne ile çocuk arasında, çocuğun ruhsal açıdan sağlıklı gelişmesini etkileyen yakın bir ilişkinin doğmasına yardımcı olur. Emzirmenin anne için birçok yararı vardır. Bunlar, anne sütünün zahmetsiz olamsı, hazırlama sorunu gerektirmemesi ile birlikte; anne ve bebeği arasındaki duygusal bağı güçlendirerek sevgi dolu bir ilişkiyi kolaylaştırması, meme kanseri, over kanseri, osteoporoz(kemik erimesi) ve anemiden anneyi koruması şeklinde sayılabilir.

EMZİRME ANNE İLE BEBEK ARASINDA GÜÇLÜ BİR BAĞ OLUŞMASINI SAĞLAR

Emzirmenin bebek içinde birçok yararı vardır. Memorial Ataşehir Tıp Merkezi Diş Hastalıkları Bölümü’nden Dr. Dt. Ezel Yıldız Elmas, "Emzirme anne ile bebek arasında güçlü bir bağ sağlar. Emzirme bebeğin duygusal gereksinimlerini karşılar. Anne sütü türe özgü bir salgıdır ve başka hiçbir besin maddesi anne sütünün bebeğe sağladığı yararları sağlayamaz. Anne sütünün sindirilmesi daha kolaydır. Bebekler annelerinin sütünü diğer memeli hayvanların sütüne göre daha rahat sindirebilirler. Bunun muhtemel nedeni anne sütünün içerdiği türe özgü bir enzimdir. İnek sütünde daha fazla protein olmasına karşın sindirimi daha zordur ve bebekler bütün bu proteinleri kullanamazlar. Anne sütü bebek için doğal bir sakinleştiricidir. Anne sütünün içerdiği bazı kimyasal maddeler bebeğin daha kolay uykuya dalmasına yardımcı olur. Sinirli bebekler daha kolay sakinleşir. Anne sütü içerisinde bulunan endorfinler bebek için doğal bir ağrıkesici vazifesi görür. Anne sütü her zaman temizdir" diyor.

ANNE SÜTÜ EMEN BEBEĞİN ÇENE KASLARI SAĞLIKLI OLUYOR

Anne sütü ağız içi ve diş eti dokusu üzerinde tedavi edici etkiye sahip olduğu kadar, diş yüzeylerini kaplayan “biyofilm” denen ince tabaka üzerine yapışan bakteriler için yıkıcı etkiye sahiptir. Aynı zamnda memeden emmek, biberondan emmeye göre bebeğin diş ve çene gelişimi için daha uygundur. Memeden emerken biberona göre 60 kat fazla enerji harcayan bebeğin çene kasları daha kuvvetli olur. Düzgün gelişen bir çenede çıkan dişler daha düzgün ve sağlıklı olur.

Çürük, kompleks gelişen bir hastalıktır. Diş çürüğü, diş mineral yapısı, ağız içinde bulunan çürük yapıcı bakterilerin artması, tükürük ve zaman gibi fiziksel şartların bir araya gelmesi ile oluşur. Çürükler çoğunlukla zaten ağız içinde var olan ancak sayısı artınca tehdit oluşturan “S. Mutans” ve “Laktillobasil” denen iki bakteri varlığı ile oluşur. İnsanda her ne kadar 6 ay ve 30 ay arası ağız içi flora (bakteri varlığı ve sayısı) sabit oluşmasa da genotiplerine bakıldığında yüzde 71 oranında annelerden, parmak izi genotiplerinde ise yüzde 88 oranında S mutansın emziren anneden geçtiği düşülmektedir.

UZUN SÜRELİ EMZİRME, BEBEK SÜT DİŞLERİ YÜZEYLERİNDE EROZYONA SEBEP OLABİLİR

Ancak unutmamak gerekir ki; uzun süreli emzirme, bebek süt dişleri yüzeylerinde erozyona da (çürüksüz madde kayıpları) sebep olabilir. Bebekte ağız içi bakterileri çoğalmış şekilde bulunmasa da; sütün asidik yapısı, mineral yapısı kuvvetli olmayan süt dişlerine uzun süre temas ettiğinde diş yüzeyinde aşınmaya yani erozyona sebep olabilir. Aynı zamanda normal gıdalar tüketmek yerine öğünlerinde anne sütünü tercih eden bir yaş üstü çocuklarda çiğneme fonksiyonunun azalmasına bağlı diş sürme gecikmeleri de görülmektedir.

BEBEĞİ ERKEN SÜTTEN KESMEK DOĞRU MU?

Bu gün dünyada bazı diş sağlığı uzmanları erken sütten kesmenin diş ve ağız sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu düşünmektedir. Ülkemizde henüz tartışılmayan bu durum Amerika ve Avrupa’da tartışılırken; uzun süreli emzirmenin anne ve çocuk psikolojisi üzerinde oluşturduğu etkilerin araştırmaya açık ve muhtaç bir konu olduğu da gerçektir.

Unutmamak gerekir ki; kültürel geleneksel ve bilimsel tavsiyeler doğrultusunda bebeklerin anne sütü ile beslenmesi yani emzirme şüphesiz ilk bir yıl için önerilmeli ve desteklenmelidir. İleriki yıllar için bu tip beslenmenin sıklığı ve süresi anne ile bebeğin birlikte tercih ettiği onlara özel bir seçimdir. Ağız diş sağlığı uzmanları ilk aylarındaki bebeklerin ağız sağlığı için diğer yöntemlere oranla anne sütü ile beslenmesini yani emzirmeyi desteklerler ancak emzirmenin süresine ve bebeğin sütten kesileceği zamana çok dikkat edilmesi gerekir