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Emziren anneler karaciğerinize özen gösterin

Karaciğer 2 binin üzerinde enzim yapıyor. Karaciğerin tüm işlerini yapan bir makinenin belki bir apartman büyüklüğünde olması gerek... Ve zaten o büyüklükte makine yapılsa bile yine de yetersiz kalacaktır, deniliyor. Hiçbir alternatifi olmayan bir organımız karaciğer..

13 Eylül 2018 Perşembe 17:59
Emziren anneler karaciğerinize özen gösterin

Karaciğer vücuda giren zehirli kimyasalları parçalar. Ancak bu sırada ortaya serbest radikaller çıkabilmekte ve bunlar da uzun vadede karaciğer hücrelerinde tahribata sebep olabilmektedirler. İşte bu zararlı etkiyi önlemek için antioksidanların varlığına ihtiyaç vardır. E, C ve B vitaminleri bu antioksidanların en başta gelenleridirler.

Sebze ağırlıklı beslenme karaciğeri korur. Yağ ağırlıklı beslenme karaciğer yağlanmasını artırıyor. Onun için zeytinyağı kullanılan ve daha çok sebzeye dayanan beslenme ile karaciğerinize yardımcı olmalısınız.

Ekşi elma suyu, limon ve greyfurt suyu, havuç suyu başta olmak üzere bütün meyve ve sebze suları karaciğerinizin temizlenmesinde size büyük hizmet sunarlar.

Burada unutmayın; sadece bulunduğunuz mevsimin meyve sebze sularını içmelisiniz. Yaz ise yaz mevye ve sebzelerinin, kış ise kış meyve ve sebzelerinin..

Enginar da mükemmel bir karaciğer temizleyicidir.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta: karıştıracaksanız, sadece benzer meyve sularını karıştırarak için.

 

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 17:59
  1. emzirmek
  2. karaciğer sağlığı

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