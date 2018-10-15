Emziren anneler karaciğerine özen göstermeli



Karaciğer vücuda giren zehirli kimyasalları parçalar. Ancak bu sırada ortaya serbest radikaller çıkabilmekte ve bunlar da uzun vadede karaciğer hücrelerinde tahribata sebep olabilmektedirler. İşte bu zararlı etkiyi önlemek için antioksidanların varlığına ihtiyaç vardır. E, C ve B vitaminleri bu antioksidanların en başta gelenleridirler.

Sebze ağırlıklı beslenme karaciğeri korur. Margarin ağırlıklı beslenme karaciğer yağlanmasını artırıyor. Onun için zeytinyağı kullanılan ve daha çok sebzeye dayanan beslenme ile karaciğerinize yardımcı olmalısınız.

Kırmızı pancar, ekşi elma suyu, limon ve greyfurt suyu, havuç suyu başta olmak üzere bütün meyve ve sebze suları karaciğerinizin temizlenmesinde size büyük hizmet sunarlar.



Kırmızı pancar ve havuç birlikte rondodan geçirilir, bol soğuk sızma zeytinyağı ve limonla salata haline getirilir. Sabahları eğer acı pul biberi de seviyorsanız mükemmel bir besin olacaktır. Buna birkaç kaşık tuzsuz veya az tuzlu lor karıştırın. Tadı da mükemmel olacaktır.

● 10’ar gram kasıkotu çiçeği, akdelen yaprağı, meyankökü yaprağı, biberiye yaprağı, 20’şer gram enginar yaprağı, yoğurtotu çiçeği, karahindiba kökü, aynısefa çiçeği karıştırılır. Karışımdan 4 çorba kaşığı alınıp üzerine 4 bardak su katılıp, kaynatılır. 15 dakika dinlendirilip her öğünden önce 1 bardak içilir.

● Enginar da mükemmel bir karaciğer temizleyicidir.



Burada unutmayın; sadece bulunduğunuz mevsimin meyve sebze sularını içmelisiniz. Yaz ise yaz mevye ve sebzelerinin, kış ise kış meyve ve sebzelerinin..

Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta: karıştıracaksanız, sadece benzer meyve sularını karıştırarak için.