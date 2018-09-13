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Emziren anneler baharatlı yiyecekler tüketilebilir mi?

Emziren annenin yediği besinlerden bebeğin de etkilendiğini belirten Selçuk Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Erkul, ''Emziren anneler, özellikle lahana, turşu ve baharatlı yiyeceklerden kaçınmalıdır. Sütün tadına karışan baharat, bebekte emme isteksizliği yaratabilir'' dedi.

13 Eylül 2018 Perşembe 21:07
Emziren anneler baharatlı yiyecekler tüketilebilir mi?

Özellikle halk arasında, emziren annelerin beslenmeleri konusunda çok sayıda yaygın yanlış inanışların olduğunu vurgulayan Erkul, örneğin loğusa kadınların az su içmeleri gerektiği yönündeki inanışın tamamen asılsız olduğunu belirtti.

Bunun aksine emziren annenin yeteri kadar sütü olması için, çok su tüketmesi gerektiğini anımsatan Erkul, ''Anne az su içtiği takdirde sütünde bir azalma, hatta kesilme dahi olabilir'' diye konuştu.

Erkul, hamilelik döneminde kilo konusunda dikkatli davranan anne adayının, doğumdan sonra kesinlikle diyet yapmaması gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:

''Doğum sonrası anne, bebeğini emzirmeye başladığı için beslenmesine özellikle dikkat etmeli. Çünkü bebek ilk dönemlerde sadece anne sütü ile beslenir. Anne doğumda aldığı kiloları zaman içinde vermeli, ancak sıkı diyet yaparak beslenmeye sınırlama getirmemelidir. Çünkü annenin yetersiz beslenmesi, bebeğin yetersiz beslenmesi sonucunu doğurur.''

BAHARAT BEBEĞİN İŞTAHINI KAÇIRABİLİR

Emziren annenin yediği besinlerden bebeğin de etkilendiğini belirten Erkul, ''Emziren anneler, özellikle lahana, turşu ve baharatlı yiyeceklerden kaçınmalıdır. Sütün tadına karışan baharat, bebekte emme isteksizliği yaratabilir'' dedi.

Annenin, bunların dışında kalan her türlü besini gönül rahatlığıyla yiyebileceğini anlatan Erkul, et, süt, yoğurt, meyve, sebze tüketimine ağırlık verilmesinin doğru bir beslenme tarzı olacağını belirtti.

Prof. Erkul, bebeğin zeka gelişimi açısından annenin haftada iki kez balık yemesinin, aşırıya kaçmamak kaydıyla ceviz tüketmesinin de olumlu etkilerinin olduğunu da aktardı.

Gaz yapıcı etkisiyle bilinen kuru fasulyenin de, emziren anneler tarafından çok fazla tüketilmediğini belirten Erkul, ''Emziren annelerin, kuru fasulyeyi yasaklayamıyoruz. Çünkü et alamayanlar, protein ihtiyacını bu besinden karşılıyor. Fasulyenin yaratacağı gaza katlanmak şartıyla, kuru fasulyeyi de tüketebilirler'' şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 21:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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