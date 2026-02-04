Emsal suça sürüklenen çocuk kararı: Okul saatleri dışında ev hapsi ve elektronik kelepçe

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde meydana gelen olayda, G. adındaki çocuk, K.’yı sustalı bıçakla birden fazla kez tehdit etti. Bıçağı K.’ya savurup tokat attı. K., şiddetten kaçmak için Çekmeköy’deki Metrogarden AVM’ye sığındı. Olayın adli makamlara iletilmesinin ardından görülen davada Anadolu Adliyesi Aile Mahkemesi, G. adındaki çocuk hakkında elektronik kelepçe ve mağdura 500 metreden fazla yaklaşmaması yönünde karar verdi.

ŞİDDET UYGULAYAN ÇOCUK SSÇ ADAYI OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Anadolu Adliyesi Aile Mahkemesi, 6284 sayılı Kanun uyarınca talep ettiği önleyici tedbir kararını karara bağladı. Mahkeme, şiddet mağduru çocuk K.’yı korkutmak amacıyla, şiddet uygulayan ve "suça sürüklenen çocuk" (SSÇ) adayı olarak değerlendirilen G. hakkında dikkat çekici kısıtlamalara hükmetti.

ASIL OLAN ÇOCUĞU CEZALANDIRMAK DEĞİL, SUÇA SÜRÜKLEYEN UNSURLARDAN UZAKLAŞTIRMAK

Mahkeme kararının gerekçesinde, 6284 Sayılı Kanun'un temel amacının şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadın, çocuk ve aile bireylerini korumak olduğu vurgulandı. Hakim, kararında "Suça sürüklenen çocuk" kavramının, çocuğun çevresel etkilerle menfi fiillere yöneldiği anlamına geldiğine dikkat çekerek, bu durumda asıl olanın çocuğu cezalandırmak değil, onu suça sürükleyen unsurlardan uzaklaştırmak ve ıslah etmek olduğunu belirtti.

6284 SAYILI KANUNUN RUHUNA UYGUN YORUM

Son dönemde çocukların suça sürüklenme hızındaki artışın kamu vicdanını yaraladığını ifade eden mahkeme, yasa koyucunun bu konuda yeni hazırlıklar içinde olmasının toplumsal barış adına önemli bir temenni olduğunu kaydetti. Ancak çözüm sürecini kısaltmak adına, mevcut düzenlemelerin de hakim takdiriyle kamu barışını sağlayacak şekilde yeniden yorumlanması gerektiği vurgulandı.

ELEKTRONİK KELEPÇE İLE SIKI TAKİP

Son olayda, mağdur çocuk K.’nın kolluk ifadesinde karşı taraf G. tarafından sustalı bıçakla defalarca tehdit edildiği, bıçak savrulduğu ve tokat atıldığı beyanları esas alındı. Mağdurun korkudan bir alışveriş merkezine sığındığı ve ailesi gelmeden çıkamadığı belirtilerek, şiddet riskinin yoğunluğu nedeniyle tedbir alınmasının elzem olduğu ifade edildi. Mahkeme, benzer hadiselerde çocuklar hakkında elektronik kelepçe uygulandığını hatırlatarak, G.’nin mağdura 500 metreden fazla yaklaşmamasının elektronik kelepçe ile takip edilmesine karar verdi.

OKUL SAATLERİ DIŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Mahkeme, sadece mesafe kısıtlamasının yeterli olmayacağını, cebinde bıçak taşıyabilen yükümlü çocuğun diğer akranlarına yönelik eylemlerinin de önlenmesi gerektiğini belirtti. Yükümlünün suça sürüklenmesinin önüne geçilmesinin devletin tüm kurumlarının sorumluluğunda olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Yükümlünün evden çıkması halinde çevresi ile etkileşimi devam edecek ve suça sürüklenme olgusunun önüne geçilemeyecektir.

Bu nedenle yükümlünün okul saatleri dışında evden çıkmamasına hükmedilmiştir.

Bu tedbirin uygulanmasına kanuni bir engel bulunmadığı gibi, kanunun ruhuna uygun bir yorum olduğu değerlendirilmiştir."

SOSYAL İNCELEME VE ZORLAMA HAPSİ İHTARI

Mahkeme, 2 ay süreyle geçerli olacak kararda şu maddelere hükmetti:

Karşı tarafın mağdura yönelik şiddet tehdidi, hakaret ve küçük düşürücü davranışlarda bulunmaması,

Mağdurun konutuna, okuluna ve iş yerine yaklaşmaması,

500 metre mesafe kısıtlamasının elektronik kelepçe ile takibi,

Okul saatleri ve ulaşım süresi dışında ikametinden ayrılmaması ve bu durumun da teknik yöntemlerle izlenmesi.

Kararda ayrıca, tedbirlere aykırı davranılması durumunda zorlama hapsi uygulanacağı ihtar edildi.

Mağdur ve yükümlü çocuklar hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında sosyal inceleme raporu hazırlanması için dosya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ihbar edildi. Karara karşı 2 hafta içinde itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.