Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Emre Morlu Celta Vigo'dan Barcelona'ya çelme!

İspanya La Liga'nın 33. haftasından Celta Vigo kendi seyircisi önünde Barcelona'yı konuk etti. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 02:05
Emre Morlu Celta Vigo'dan Barcelona'ya çelme!

İspanya La Liga'nın 33. hafta mücadelesinde Celta Vigo, sahasında lider Barcelona ile karşı karşıya geldi. 

Lionel Messi, Luis Suarez gibi isimleri kulübede olmasına rağmen maça etkili başlayan Barcelona, 36. dakikada Fransız yıldızı Ousmane Dembele'nin golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. 

Ev sahibi Celta Vigo, 45. dakikada Johny Castro ile golü buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi. 

60. dakikada Barcelona'nın teknik direktörü Ernesto Valverde; Lionel Messi ve Sergi Roberto'yu oyuna aldı. 

64. dakikada ise Barcelona, Paco Alcacer ile golü bulup 2-1'lik skorla tekrar öne geçmeyi başardı. 

71. dakikada Celta Vigo etkili atağında gole giden rakibini düşüren Sergi Roberto, direkt kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı. 

Barcelona'nın 10 kişi kalmasının ardından gol arayışlarını arttıran Celta Vigo'da 79. dakikada Pione Sisto'nun yerine milli oyuncumuz Emre Mor, oyuna dahil oldu. 

82. dakikada ise Emre Mor'un ortasında ter Stegen'in hatası sonucu Iago Aspas, Celta Vigo adına skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Barcelona, ligdeki yenilmezlik unvanını korumayı başardı. 

Barcelona; 33. maçı sonunda 25 galibiyet, 8 beraberlikle 83 puana yükselirken, Celta Vigo da puanını 44'e yükseltti. 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 02:05
  1. Celta Vigo
  2. Emre Mor
  3. Barcelona
  4. La Liga
  5. İspanya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli baz istasyonu göreve hazır
    1. Milli baz istasyonu göreve hazır
    2. Bahçeli kurmaylarıyla bir araya geldi
    3. Antalya'da motosikletli gaspçı, genç..
    4. Orduya genç asker çekmek için eve..
    5. Almanya'da cansız manken korkuya neden..
    6. Gençler kavga etti kadınlar ayırdı!
    7. FETÖ'den tutuklanan kişisayısı..
    8. Saadet’e ‘Kemalist’ kanca!
    9. Trump doğruladı! Kim Jong-un ile...
    10. İran'da yabancı mesajlaşma..
    11. DAEŞ'in sözde yöneticisi öldürüldü!
    12. Yıldız futbolcu Fener'e dönüyor!
    13. Devler devletlere karşı birleşti
    14. Donald Trump: Pompeo ile Kim Jong-un..
    15. Popüler kültür: Modern toplumun yeni..
    16. Kritik zirve sona erdi!
    17. Külliye'de erken seçim görüşülürken..
    18. Çocuklar kahve içmeli mi?
    19. Bakan Soylu'dan açıklama:10 bin polis..
    20. Örgüte üyelikten 300 kişiye idam..
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!