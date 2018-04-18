Emre Morlu Celta Vigo'dan Barcelona'ya çelme!

İspanya La Liga'nın 33. hafta mücadelesinde Celta Vigo, sahasında lider Barcelona ile karşı karşıya geldi.



Lionel Messi, Luis Suarez gibi isimleri kulübede olmasına rağmen maça etkili başlayan Barcelona, 36. dakikada Fransız yıldızı Ousmane Dembele'nin golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.



Ev sahibi Celta Vigo, 45. dakikada Johny Castro ile golü buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



60. dakikada Barcelona'nın teknik direktörü Ernesto Valverde; Lionel Messi ve Sergi Roberto'yu oyuna aldı.



64. dakikada ise Barcelona, Paco Alcacer ile golü bulup 2-1'lik skorla tekrar öne geçmeyi başardı.



71. dakikada Celta Vigo etkili atağında gole giden rakibini düşüren Sergi Roberto, direkt kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.



Barcelona'nın 10 kişi kalmasının ardından gol arayışlarını arttıran Celta Vigo'da 79. dakikada Pione Sisto'nun yerine milli oyuncumuz Emre Mor, oyuna dahil oldu.



82. dakikada ise Emre Mor'un ortasında ter Stegen'in hatası sonucu Iago Aspas, Celta Vigo adına skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti.



Kalan bölümde başka gol olmayınca Barcelona, ligdeki yenilmezlik unvanını korumayı başardı.



Barcelona; 33. maçı sonunda 25 galibiyet, 8 beraberlikle 83 puana yükselirken, Celta Vigo da puanını 44'e yükseltti.