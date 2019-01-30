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Emre Mor'dan flaş Galatasaray açıklaması

İspanyol ekibi Celta Vigo'da beklentileri karşılayamayan Emre Mor, Galatasaray'a sıcak bakıyor.

30 Ocak 2019 Çarşamba 20:20
Emre Mor'dan flaş Galatasaray açıklaması

Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala Galatasaray'da Emre Mor ismi tekrar listede.

Celta Vigo'da üçüncü kez kadro dışı kalan Emre Mor'dan Galatasaray açıklaması geldi.

Emre Mor, futbol oynamak için G.Saray’ın kendisi için inanılmaz bir fırsat olduğunu söyleyerek, “İster kiralık, ister satış opsiyonuyla Terim’in olduğu takımda forma giymek isterim” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 20:20
  1. Galatasaray
  2. Emre Mor
  3. Celta Vigo

YORUM YAZ

  • yücelyücel44 dk önce
    aman bakmasın adam olsa kendi takımında oynar

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