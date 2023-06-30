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Medya Emre Kongar, Merdan Yanardağ’a böyle sahip çıktı! Şıracının şahidi bozacı seni
Medya

Emre Kongar, Merdan Yanardağ’a böyle sahip çıktı! Şıracının şahidi bozacı seni

Yeniakit Publisher
2023-06-30 12:12:00 -
Emre Kongar, Merdan Yanardağ’a böyle sahip çıktı! Şıracının şahidi bozacı seni

Tele 1 canlı yayınında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdığı için tutuklanan Merdan Yanardağ’a Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar’dan destek geldi.

Tele 1 canlı yayınında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdığı için tutuklanan Merdan Yanardağ’a Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar’dan destek geldi. Kongar, şıracının şahitliğine soyunduğu “Merdan Yanardağ teröre de teröriste de karşıdır!” başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

“Arkasında pek çok kitap, saatlerce program kaydı, yüzlerce makale olan Merdan Yanardağ’ın “teröre destek vermek”, “terörizm propagandası yapmak” gibi suçlamalarla tutuklanması “hayatın normal akışına” aykırıdır:

Çünkü yapılan suçlamalar, Yanardağ’ın yazar kimliğine, siyasal kişiliğine uygun değildir.”

 
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Yorumlar

Anadolu

Dünya Lideri olmasaydı; Ülke Parca parca. olur, Ülkenin asıl Evlatları kömür madeninde dahi iş bulamaz,açliktan veya Filistinliler gibi hapiste çürüye rek veya organlarını kaybederek yok olurdu.Kimler'mi yapar ?Yıllarca icimizde; Kelebek kra vat takıp silindir şapka giydirip eline ucan balon, yakasına ileri ci rozetleri taktigımiz; Vatika nın ajan beslemeleri..! Ve nazi ideolojisini yeniden yaşâtırlardı.
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