Emre Kongar, Merdan Yanardağ’a böyle sahip çıktı! Şıracının şahidi bozacı seni
Tele 1 canlı yayınında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdığı için tutuklanan Merdan Yanardağ’a Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar’dan destek geldi.
Tele 1 canlı yayınında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdığı için tutuklanan Merdan Yanardağ’a Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar’dan destek geldi. Kongar, şıracının şahitliğine soyunduğu “Merdan Yanardağ teröre de teröriste de karşıdır!” başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:
“Arkasında pek çok kitap, saatlerce program kaydı, yüzlerce makale olan Merdan Yanardağ’ın “teröre destek vermek”, “terörizm propagandası yapmak” gibi suçlamalarla tutuklanması “hayatın normal akışına” aykırıdır:
Çünkü yapılan suçlamalar, Yanardağ’ın yazar kimliğine, siyasal kişiliğine uygun değildir.”
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