0553 313 94 23

Emre Demir imzalı formasını hediye etti

İstikbal Mobilya Kayserispor’un 2004 doğumlu genç ve milli futbolcu Emre Demir,İlçe Milli Müdürü Yaşar Öztürk’e imzalı formasını hediye etti.

15 Şubat 2019 Cuma 17:18
Emre Demir imzalı formasını hediye etti

İstikbal Mobilya Kayserispor’un 2004 doğumlu genç ve milli futbolcu Emre Demir,İlçe Milli Müdürü Yaşar Öztürk’e imzalı formasını hediye etti.


İstikbal Mobilya Kayserispor’un yerli Messi’si olan ve büyük beklentiler olan genç yıldız oyuncu Emre Demir, okuduğu Uğur Okullarını ziyaret etti. Öğretmenleri ve Okul Müdürü ile sohbet eden Emre Demir, Yaşar Öztürk’e 14 numaralı forması imzalayarak hediye etti.


Uğur Okulları yaptığı paylaşımda, “ İstikbal Mobilya Kayserispor A Takımı oyuncusu öğrencimiz Emre Demir imzalı formasını İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yaşar Öztürk’e hediye etti”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bafra çocuk tiyatrosu ve sergi salonuna kavuşuyor
    1. Bafra çocuk tiyatrosu ve sergi..
    2. Gaziantep ile Japonya arasında sağlık..
    3. Madagaskar’da kızamıktan 922 ölüm
    4. İkamette çıkan yangın korkuttu
    5. Adıyaman'da okuldaki cıva zehirlenmesi..
    6. Şanlıurfa’da 2 kişiyi öldüren zanlı..
    7. Sağlık Bakanı Koca: “Belediyelerin..
    8. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    9. İHH gönüllülerine hediye dağıttı
    10. Bakan Çavuşoğlu:"Dövizdeki..
    11. Engin Altan Düzyatan Diriliş..
    12. Erenler Güreş Kulübü, Türkiye..
    13. Yargı alanında düzenlemeler içeren..
    14. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    15. Sakarya’da tarihi çeşmeler yenileniyor
    16. Jimnastik ve masa tenisi kafilesi..
    17. Terör örgütü propagandasına gözaltı
    18. İller Bankasından Sakarya’da ki 2..
    19. İstanbul- Bursa arası 1 saate iniyor |..
    20. Başkan Ataç’tan kahraman personele..
    21. Meme kanseri hastalarına "genetik..
    22. CAS'tan Galatasaray açıklaması
    23. İmamoğlu’ndan istihdam konusuna..
    24. Kapalıçarşı'da altın
    25. Döviz kurları
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
    27. Fendoğlu’ndan POMEM talebi
    28. İBB’den iki yeni 'Hiç Kapanmayan..
    29. Aleyna Nur Sungur Katar’a gidiyor
    30. Zehir tacirleri yolda yakalandı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!