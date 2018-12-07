Emre Bol'dan Fenerbahçe yorumu: Bugünkü kadro 3 sene önceki takımın 18'ine giremez

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı Lacivertli takım 80. dakikada Slimani'nin golüyle 1-0 kazandı. A Spor yorumcusu Emre Bol müsabakayı değerlendirdi.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Giresunspor'un iyi futbol oynadığını ve zaman zaman Fenerbahçe'yi sahasına hapsettiğini söyleyen Emre Bol, "Kötü bir maçtı. Hatta kupanın en kötü maçlarından biriydi ama en çok izlenen maçlarından biri olmuştur. Çünkü Fenerbahçe oynuyor." dedi.

"Mehmet Ekici'de hareketlilik var''

Emre Bol, "Bugünkü bütün kadroyu topla, 3 sene önceki takımın 18'ine giremez. Mehmet Ekici'de bir hareketlilik var biraz. Onun için de herkesin yüreği kalkıyor aman yine sakatlanmasın diye." dedi.