Emre Bol'dan Fenerbahçe açıklaması: Ersun Yanal ben Türkiye Kupası'nı almak istiyorum diyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor'u deplasmanda 5-2 mağlup ederek son 16 turuna kaldı. Maçın ardından Emre Bol A Spor'da sarı lacivertli takımın performansını yorumladı.

"Bazen tek devre iyi futbol oynarken''

Fenerbahçe bundan önce hep istikrarsız futbol oynuyordu. Bazen tek devre iyi futbol oynarken, diğer yarıda hiç sahada görünmüyordu. Giresunspor maçında ise farklı bir şey gördük.

"Ersun Yanal Türkiye Kupası'nı almak istiyorum diyor''

Görünen o ki, Ersun hoca ben Türkiye Kupası'nı almak istiyorum diyor. Buna göre bir kadro çıkardı. Bu çok önemli. Mehmet Ekici'nin attığı goller son derece güzel. Mehmet Ekici hakikaten özel bir futbolcu. Ersun Yanal'ın kupayı ne kadar istediğini bu maçla birlikte gördük.

"Fenerbahçe kalesine gelen her top gol olmaya başladı. Bunu da konuşmamız gerekiyor. İlk yarıda maç 1-1 olduktan sonra kamera Ersun Yanal'ı gösterdi. Yüzüne baktım Ersun hocanın. Ben ne yapacağım? diye düşünüyor."