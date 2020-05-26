Emre Belözoğlu istedi Fenerbahçe transfer listesine aldı! Malang Sarr hamlesi
Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğe gelmesine kesin gözüyle bakılırken transferde de yeni yol haritasını çizen Fenerbahçe, Malang Sarr için harekete geçti.
Fransızlar Fenerbahçe’nin yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu’nun ilk görevinin Nice’ten ayrılmaya karar veren Malang Sarr olduğunu iddia etti. Fransız futbolcu sezon sonu sözleşmesinin sona ermesi ve bonservis bedeli olmaması transferi bir adım daha öne götürdüğü belirtildi.
Genç stoper bu sezon 20 maçta forma giyerken 1 kezde fileleri havalandırmayı başardı.