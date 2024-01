Emre Belözoğlu: Bir gün Fenerbahçe'ye döneceğim

Teknik direktörlük kariyerine 2021 yılında Fenerbahçe'de başlayan daha sonra ise Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu, bu sezonunun başında turuncu-lacivertli takımdan ayrılarak Ankaragücü'nün başına geçmişti.

Başkent ekibiyle birlikte Süper Lig'de geride kalan 17 haftada 20 puan toplayarak 11. sırada bulunan teknik direktör Emre Belözoğlu, kariyeri adına çarpıcı açıklamalara imza attı.

Futbol Plus'a konuşan Belözoğlu, sözlerine şu şekilde başladı:

Herkesin her dilde ilk öğrendiği kelime 'nasılsınız?' Karşı tarafa nezaketen genelde sorulan ama samimi bir şekilde cevabı belki önemsenmeyen en önemli soru. Çok aslında parçalı bulutlu. Çok iyi de değilim, kötü de değilim. Hayatımda beni tanıyan herkes bilir ki çok şükür edeceğim konu var hayatımda ama bir o kadar da mesleğimiz gereği getirmiş olduğu yoğunluk, stres bazen kaldırılabilir bazen kaldırılamaz hale gelmesinden dolayı kendimi kötü hissettiğim parçalı bulutluyum ya İstanbul'un, Ankara'nın son dönemindeki havası gibiyim. Bir iyiyim, bir kötüyüm ama ailem, yakın dostlarım, arkadaşlarım onların varlığı benim için yeterlice sevinmem adına, mutlu olmam adına önemli sebepler.

Ankaragücü'nde mutlu olduğunu belirten Emre Belözoğlu, şunları dedi:

İşim de Ankaragücü. Ailenin en yeni, en genç üyesi olarak o camianın içinde olmaktan dolayı mutluyum. Takım biraz daha skorları elde etse oyunsal gelişmeler var. Kötü de gitmiyor skorlar da çok kötü gitmiyor ama malum süreçler. Birazcık yaşadığım son haftadaki kulübün yaşamış olduğu süreçler bizi birazcık üzdü. Olayların istenmeden de içinde yer almamız, klasik bir benim hikayemin karşılığı Türk futbolunda. Yorucu olmaya başladı belki ondan dolayı biraz parçalı bulutluyum ama yine de samimi sorun için teşekkür ediyorum. Cevabım biraz parçalı bulutlu.

Belözoğlu, Fenerbahçe'ye geri döneceğini söyledi:

Şu an Ankaragücü'nün başında olmaktan dolayı çok mutluyum. Ankara'yı her anlamda çok sevdik. Oğlum, Ankaragücü'ne tutkuyla bağlı. Görevim itibarıyla burada her şeyi yapmak için çalışıyorum. İyi bir ekibimiz ve iyi bir oyuncu grubumuz da var. Burada güzel şeyler başaracağız. Fenerbahçe'de zaten teknik direktörlük, sportif direktörlük ve futbolculuk yaptım. Bir gün tekrar olursa yine mutlu olurum. Sportif direktörlüğü de isteyerek yapmamıştım. Beni sahanın içi motive ediyor. Bir gün yeniden Fenerbahçe'nin hocası olacağımı düşünüyorum. Olmazsa da hayatın sonu değil benim için.