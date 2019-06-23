Emre Belözoğlu beklenen imzayı attı! 38 yaşındaki tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile anlaşıp imzayı attı.

Fenerbahçe'de anlaşmaya varılan Emre Belözoğlu, başkan Ali Koç ile görüştükten sonra ıslak imzayı attı ve resmen Fenerbahçeli oldu. Tatilden dönen Emre Belözoğlu, İstanbul'da tekrarlanan seçimde oyunu kullandıktan sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştü. 38 yaşındaki deneyimli futbolcu kendisini 4 sene sonra yeniden sarı-lacivertli formaya bağlayan sözleşmeye imzayı attı. Özel bir video hazırlanıyor Fenerbahçe'nin iletişim departmanı, yeniden Fenerbahçe'ye imza atan ve taraftarda büyük bir heyecan uyandıran Emre Belözoğlu için özel bir video hazırlıyor. Emre Belözoğlu geçen sezon ligde 24 maçta forma giymiş ve 1 gol atmıştı.

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