Emre Akbaba'dan maç sonu yorumu! 'Golden sonra sevinmedim çünkü...'

Galatasaray'ın Alanyaspor'u 6-0 yendiği maçta eski takımına 2 gol atan Emre Akbaba, mücadelenin kısa bir değerlendirmesini yaptı.

Emre Akbaba, attığı gollerden sonra da fazla sevinmemesinin nedenini anlattı.

Karşılaşmayı değerlendiren Emre Akbaba ''Eski takımıma karşı oynadım, benim için özel bir maçtı. İkinci golü bulana kadar biraz zorlandık. Daha sonra boşluk bulduk, güzel bir galibiyet aldık. Ligin 3. haftası, yavaş yavaş kendime geleceğim. Daha iyi olacağımı düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yeni transferi gol sonrasında fazla sevinmemesiyle ilgili de ''Eski takımım olduğu için, eski taraftarlarım, arkadaşlarım saygıdan dolayı sevinmemeyi tercih ettim'' dedi.(Sporx)