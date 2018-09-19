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Emre Akbaba'dan maç sonu yorumu: Çocukluk hayalimdi

Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Emre Akbaba, Lokomotiv Moskova galibiyeti sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

19 Eylül 2018 Çarşamba 01:39
Emre Akbaba'dan maç sonu yorumu: Çocukluk hayalimdi

İşte Emre Akbaba'nın maç sonu yayıncı kuruluşa verdiği röportaj:

"Öncelikle maçı kazanmamız gerekiyordu. İçeride oynuyordu. İstekli başladık. Geriden paslaşarak oyunu kurmaya başladık. Golü de bulduk. Golden sonra geri çekildik. Kontradan goller bulduk, 30 kazandık.

Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak çok değişik bir duygu. Çocukluktan bir hayal Şampiyonlar Ligi. Atmosfer de çok güzeldi. Müthiş bir galibiyet oldu."

(Sporx)

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 01:39
  1. Emre Akbaba
  2. Galatasaray
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Lokomotiv Moskova

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