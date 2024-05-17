‘Empati İstanbul’ ile durmadan çalışacağız

HABER MERKEZİ / İSTANBUL

Aralarında Haber Müdürümüz Zekeriya Say’ında olduğu gazetecilerle bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, şunları dile getirdi: “Biz, AK Parti siyasal geleneğine sadık kalarak milli iradenin tecelli ettiği demokratik seçimlere ve halkımızın sağduyusuna her zaman güvendik. Her iki seçimde de milletimiz özgür iradesiyle ve derin irfanı ile siyasetçilere bir mesaj verdi. Yerel seçimlere yönelik makul ve makbul siyaset nasıl yapılır herkese gösterdik. Millete adanan, memleket sevdası ile yoğrulan, yaklaşık çeyrek asırlık bir süreçten bahsediyoruz. Toplumun Cumhurbaşkanımızdan beklentileri de daima daha fazlası daha iyisi olmuştur olmaya devam etmektedir. Tam 17 seçimi birinci, 1 seçimi de ikinci bitirmiş bir başarı öyküsüne sahibiz. Elbette niçin ikinci olduk diye soruyoruz. Bizim milletimizle ayniyetimiz seçim sonuçlarından bağımsızdır. Bu yüzden empati yapacağız, milletimizi dinleyeceğiz ve milletimizle birlikte yolumuza devam edeceğiz. Yeni sloganımız ‘Empati İstanbul’ gelecek İstanbul diyerek durmak yok yola devam düsturuyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda çalışma programımızı hazırladık tüm kademelerimizle sahada olacağız.”

Eyüpsultan'a saygısız

Haliç Kongre Merkezi’nde İBB’nin su gibi içki akıtması sorumuza da cevap veren Kabaktepe, “Feshane ‘Artİstanbul’ sergisi de Eyüpsultan’a yakışmadı. Hem bu sergi hem bu bahsettiğimiz içki hadisesi büyük bir talihsizlik. İstanbul’a yazık oluyor” diye konuştu.