Emniyetten uyuşturucu konulu film yarışması

Cemal Almış

Uyuşturucu madde bağımlılığının sağlığa, insan ilişkilerine ve topluma verdiği olumsuz etkilerini ortaya koymak ve özellikle üniversite gençliği arasında uyuşturucu madde kullanımını önlemek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde “Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Kısa Film Yarışması” düzenleniyor. Kısa film yarışması üniversitede öğrenim gören tüm öğrencilere açık. Yarışmacıların eserlerinin en geç 1 Mart 2019 günü saat 17.00’a kadar “Meşrutiyet Mahallesi Konur Sokak No:40 06420 Çankaya/ANKARA” adresine gönderilmesi gerekiyor. Ayrıntılı bilgiye ise www.narkotik.pol.tr adresinden ulaşabilecek.