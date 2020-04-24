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Aktüel

Emniyetten özel çocuklara 23 Nisan sürprizi

İzmir’in Bergama ilçesinde Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan’ı evlerinden kutlayan özel çocukların yüzlerini hediyelerle güldürdü.

2020-04-24 11:22:23 -
Emniyetten özel çocuklara 23 Nisan sürprizi

İzmir’in Bergama ilçesinde Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan’ı evlerinden kutlayan özel çocukların yüzlerini hediyelerle güldürdü.


Engeli çocukların evlerinin kapısını çalan Bergama İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, çocuklara polis üniforması hediye etti. Çocukların çok mutlu oldukları sürpriz ziyarette sosyal mesafe kuralına da uyuldu. Bergama İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, çocukların bayramlarını kutlayarak, evlerinde kalmaya devam etmelerini istedi.

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