Emniyet Müdürü Karaduman Polisgücü’nü yalnız bırakmadı

7-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Açık Alan Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonasına Türkiye’yi temsile katılacak olan Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek hokey takımlarını son antrenmanlarında yalnız bırakmayan Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, “ Bir kez daha iki Avrupa Şampiyonluk kupasını ülkemize kazandıracağınıza inancımız sonsuz" dedi.

Katılacakları açık alan Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası önce son antrenmanlarını yapan Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek hokey takımlarını antrenmanda ziyaret eden Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve teknik heyetten bilgiler aldı. Şampiyona öncesi yoğun bir kamp dönemi yaşadıklarını ifade eden Başkan Kaplan Emniyet Müdürü Karaduman’a ziyaretlerinin kendileri için önemli bir moral kaynağı olduğunu ifade ederek teşekkür etti. Sporcularla da sohbet eden Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, “Sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz. Yıllardır Avrupa’da ülkemizi başarıyla temsil ediyorsunuz. Şanlı bayrağımızı Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde gururla dalgalandırıyor ve Avrupa Şampiyonluk kupalarını ülkemize getiriyorsunuz. Biz sizlerin şampiyon olmasına alıştık. Bu kez de inanıyoruz ki yeniden şampiyon olacak ve bir üst lige yükseleceksiniz. Güle güle gidin. Yüreklerimiz sizinle. Başarılar diliyorum her iki takımıza” diye konuştu.

Sporcularla toplu fotoğraf çektiren Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman sporculardan şampiyonluk kupası için söz aldı. Sporcular da bir kez daha Avrupa Şampiyonluk kupasını Türkiye’ye getireceklerine dair söz verdi.