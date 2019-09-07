Emniyet kemeri sayesinde burnu bile kanamadı Samsun’un Bafra ilçesinde refüje çarparak yan yatan aracın sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.

Samsun’un Bafra ilçesinde refüje çarparak yan yatan aracın sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Hüsnü Üner yönetimindeki 34 AP 9034 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan bariyerlere çarparak yan yattı. Emniyet kemeri takılı olan araç sürücüsü, yan yatan araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Sürücü Hüsnü Üner, gelen sağlık ekibine herhangi bir şilayeti olmadığını ve hastaneye gitmek istemediğini söyledi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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