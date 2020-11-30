Emniyet Genel Müdürlüğü EGM görevde yükselme ünvan değişikliği sınav sonuçları sorgula
Emniyet Genel Müdürlüğü EGM görevde yükselme sınavına giren emniyet mensupları 2020 EGM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav sonuçlarını merak ediyordu. EGM görevde yükselme sınav sonuçları açıklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, 28 Kasım'da yapılan görevde yükselme ve uncan değişikliği sınav sonuçlarını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli sivil memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 28 Kasım 2020 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir.
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