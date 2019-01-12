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Emlak Konut’un 4 projesindeki 30 daire satışta

Emlak Konut, 1+1'den 3+1'e kadar konumlanan ve dört projedeki toplam 30 daireyi satışa çıkardı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 09:53
Emlak Konut’un 4 projesindeki 30 daire satışta

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Burgazkent, Esenler Emlak Konutları, Ayazma Emlak Konutları ve Spradon Quartz projelerindeki toplam 30 adet daireyi satışa çıkardı. Spradon Quartz projesinde satışa çıkarılan daire 320 bin liraya satılıyor. Daire 1+1 tipinde ve net 42,94 metrekare büyüklüğünde. Esenler Emlak Konutları projesindeki dairelerin fiyatları 766 bin liradan başlıyor. Satışa çıkarılan 4 dairenin tamamı 3+1 tipinde ve 143,52 metrekare büyüklüğünde. Burgazkent projesinde satışa çıkarılan daire ise 275 bin  liraya satılıyor. 3+1 tipinde olan daire net 121,88 metrekare büyüklüğünde. Ayazma Emlak Konutları’nda satışa çıkarılan 24 dairenin fiyatları 583 bin liradan başlıyor. Satıştaki 24 dairenin tamamı ise 2+1 tipi olarak konumlanıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 09:53
  1. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
  2. Burgazkent
  3. Esenler Emlak Konutları
  4. Ayazma Emlak Konutları
  5. Spradon Quartz

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