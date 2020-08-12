Emlak konut güvence verdi 2 ayda 7 bin 900 konut satıldı

Konut sektörünün canlanması için haziran ayında başlatılan alım kampanyasının kazananı vatandaşlar oldu. 6 kamu bankasının (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Emlak Katılım)yanı sıra Kuveyt Türk’ün finans desteğiyle yürütülen indirimli kampanya atağının gözde projeleri Emlak Konut GYO güvencesinde inşa edilen konutlar oldu.

‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasıyla vatandaşların iki yıldır ertelediği konut talebine cevap veren Emlak Konut GYO güvencesi ile iki ayda 8 bine yakın konut sahibini buldu. Kampanyaya 10 bin konutla destek veren Emlak Konut GYO, 10.7 milyar lira değerinde 7 bin 900 bağımsız bölüm satılmasında rol oynadı.

1 yıllık ödemesiz dönem bitti

Geçtiğimiz hafta kamu bankaları avantajlı konut kredisi paketini sıfır ve ikinci el konutlar için güncelledi. İkinci el konutlarda yüzde 0.87’ye yükseltilen vade farkı oranı sıfır konutta da uygulanacak. Buna göre 0.64 olarak verilen vade farkı oranı 500 bin liraya kadar olan konutlar için yüzde 0.87 olarak değişti. 12 aylık ödemesiz dönem uygulaması ise tamamen sona erdi.