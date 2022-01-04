Emlak Katılım Yalova’da ilk şubesini hizmete sundu

Banka, ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Emlak Katılım, son şubesini Yalova’da açtı. Böylelikle Türkiye genelinde toplam 71 şubeye ulaştı.

Faaliyetler sürüyor

Emlak Katılım, müşterilerine dijital bankacılık araçlarıyla hizmet sunmaya devam ederken, Türkiye’nin dört bir yanında şubeleşme çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Emlak Katılım Yalova’daki ilk şubesiyle bölgedeki müşterilerinin farklılaşan finansal ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyor.

Ekonomiye güçlü destek

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, yeni şubeleriyle sektöre ve ülkenin ekonomisine katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını aktararak, “Katılım bankacılığı ilkeleriyle yeniden faaliyetlerimize başlamamızın ardından doğru adımlar atarak kısa sürede gerek şubeleşme gerekse finansal yapı anlamında güçlendik. İmalat ve sanayide ülkemize önemli katkılar sunan Türkiye’nin önemli kentlerinden biri olan Yalova’daki ilk şubemizi açmış olmaktan dolayı mutluyuz. Yalova şubemizin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.