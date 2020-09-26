Emlak Katılım Bursa’da ikinci şubesini hizmete açtı

Bu kapsamda Türkiye’nin önemli ekonomi merkezlerinden Bursa’daki ikinci şubesini Yıldırım ilçesinde hizmete sunan Emlak Katılım, Türkiye genelinde 30 şubeye ulaşmış oldu. Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, yıl sonuna kadar 50 şubeye ulaşma hedefinde olduklarını hatırlattı. Kısa sürede doğru adımlar atarak gerek bireysel gerekse kurumsal müşteriler için yenilikçi çözümleri hayata geçirdiklerini belirten Bayraktar, şunları kaydetti: “Şubelerimiz ülkemizin dört bir yanına götürdüğümüz hizmet noktaları olmakla birlikte, yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlayan birer araç niteliğindedir. Şube ağımızı genişletmeyi önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Fiziki olarak bizim için elzem olan her noktada şubelerimizle yer almayı hedefl iyoruz