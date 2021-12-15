Emlak Katılım altyapı hizmeti sunacak
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ’ye varlık kiralama şirketlerine bilgi sistemleri altyapısı sağlaması konusunda faaliyet izni verilmesi kararlaştırıldı.
BDDK’nın konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Karar doğrultusunda, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’e uyum konusunda azami özen göstermesi kaydıyla bağlı ortaklıkları olan varlık kiralama şirketlerine bilgi sistemleri altyapısı sağlaması faaliyeti yürütebilecek.