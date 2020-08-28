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Ekonomi Emlak danışmanları yeni dönemde dijital gayrimenkul okuryazarı oluyor
Ekonomi

Emlak danışmanları yeni dönemde dijital gayrimenkul okuryazarı oluyor

GABORAS Üst Yöneticisi (CEO) Kurtuluş Altun: - "Gayrimenkul sektörünün düzensiz yapısını ortadan kaldıracak güveni tesis edecek taşınmaz ticaretinde borsalaşmaya gidecek her türlü adımın sonuna kadar destekçisiyiz"

Yeniakit Publisher
2020-08-28 11:42:28 -
Emlak danışmanları yeni dönemde dijital gayrimenkul okuryazarı oluyor

İSTANBUL (AA) - GABORAS, yeni dönemde başlattığı “Yerel Ağ” ve "Dijital Gayrimenkul Okuryazarlığı” programları, yapay zeka destekli büyük veri yönetimi, çapraz sorgulama ve teknik analiz anlatımları, veri doğrulama (DAV) ile sektörel deneyim paylaşım uygulamalarını başlattı.

GABORAS açıklamasına göre, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve gayrimenkul ticaretine aracılık yapanlara zorunlu hale getirilen "Mesleki Yeterlilik Belgesi" 1 Eylül tarihi itibariyle hayata geçecek.

Güncel piyasa analizleri, likiditasyon skorları, takas ticaretinde il döngü hızları, güvenli ticaret, parsel bazlı gerçekleşen satış işlemleri, toplu değer harita araçlarının kullanımı, değer haritaları üzerinden bölgesel analizler, yasallık ve hakkaniyet çizgisi, fiyat aralığı, gibi pek çok konu başlığının ücretsiz olarak aktarıldığı dijital gayrimenkul okuryazarlığı programı gayrimenkul sektörü ile ilgilenen herkese dijital bir dünya sunuyor.

Yerel Ağ ile ise kariyerine dijital gayrimenkul okuryazarı olarak devam eden emlak danışmanlarına ulusal ve uluslararası ağ entegrasyon imkanı ve güvenli alım-satım ticareti deneyimi sunmayı hedefleniyor. Emlak danışmanları GOS Yerel Ağ Platformlarıyla gayrimenkul yatırımcı nitelikli portföy havuzundan faydalanarak yereldeki iş gücünü global ortamdaki yatırım fırsatları ile değerlendirebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GABORAS Üst Yöneticisi (CEO) Kurtuluş Altun, ticarette hakkaniyet ve güvenin esas olmasını, güveni ve sürdürülebilirliği sarsacak hiçbir olumsuzluğun olmaması gerektiğini belirtti.

Altun, hizmet arz şekli ile değer saptamasında asgari koşulların ve üst değil taban fiyat sınırının konmasının yararlı olduğunu ifade ederek, “Detaylı işlem derinliği ve hizmet bileşenleri bilinmeden üst sınır belirlenmesi isabetli olmayacaktır. Gayrimenkul sektörünün düzensiz yapısını ortadan kaldıracak güveni tesis edecek taşınmaz ticaretinde borsalaşmaya gidecek her türlü adımın sonuna kadar destekçisiyiz.” değerlendirmesinde bulundu.


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