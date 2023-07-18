  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu belgeye sahip olanlar yüzde 75'e kadar indirim hakkı kazanıyor! e-Devlet’e girip hemen bunu yapın

Babel'i de mağdur ettiler! Dolar kurundaki gidişata şaştı kaldı

Türk-Yunan hava kuvvetlerini kıyasladılar! Kathimerini'den Yunanistan'ı ayağa kaldıracak itiraf

Et fiyatlarında flaş gelişme! Tüm Türkiye'ye duyurdular

İsmail'den Kılıçdaroğlu'nu dumura uğratan sözler!

Aldıkları nefesten bile haberi olan isim bombayı patlattı! Kılıçdaroğlu ile Akşener...

Ağrı Dağı'nda dehşete düşüren görüntü! Sel suları dev kayaları sürükledi

ABD, PKK'ya yardım için bölgeye 2 bin 500 asker gönderiyor!

Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran kulis! Bahçeli'nin isteği kabul edildi, o tarihte zam yapılacak

Erdoğan'dan flaş emekli zammı hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Ekonomi Emlak balonu patlıyor! Konut fiyatlarında iki yılın en yavaş artışı
Ekonomi

Emlak balonu patlıyor! Konut fiyatlarında iki yılın en yavaş artışı

Yeniakit Publisher
2023-07-18 17:52:00 -
Emlak balonu patlıyor! Konut fiyatlarında iki yılın en yavaş artışı

TCMB verilerine göre konut fiyatları mayısta, aylık bazda yüzde 3,6, yıllık bazda yüzde 103,64 artış gösterdi.

TCMB verilerine göre konut fiyatları mayısta, aylık bazda yüzde 3,6, yıllık bazda yüzde 103,64 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,6 artarak 877,9 seviyesinde gerçekleşti.

KFE, mayısta yıllık bazda yüzde 103,6 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 45 oldu.

3 büyük il için KFE değişimine bakıldığında, mayısta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,8, yüzde 5,6 ve yüzde 3,2'lik artış görüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 95,2, Ankara'da yüzde 113,2 ve İzmir'de 106,2 yükseldi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23