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Gündem Eminyet’ten Kılıçdaroğlu’na cevap
Gündem

Eminyet’ten Kılıçdaroğlu’na cevap

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM bütçe görüşmelerinde yönelttiği soruya ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 16:41:00 -
Eminyet’ten Kılıçdaroğlu’na cevap

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmelerinde gündeme getirdiği 4’üncü soruya ilişkin açıklama yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun ‘Mustafa Çalışkan ile ne derdiniz var’ sorusuna, EGM'den şu ifadelerle cevap verildi:

“Teşkilatımızda, 5 Genel Müdür Yardımcısı görev yapmaktadır. Erhan Gülveren, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütürken Genel Müdür Yardımcılığı’na, Adem Çakıcı Rize İl Emniyet Müdürlüğü görevindeyken Genel Müdür Yardımcılığı’na, Ahmet Şengün Artvin İl Emniyet Müdürü’yken önce Personel Daire Başkanlığına ardından Genel Müdür Yardımcılığına, Resul Holoğlu Hakkari Emniyet Müdürlüğünden önce KOM Daire Başkanlığına ardından Genel Müdür Yardımcılığına, Mustafa Çalışkan ise İstanbul Emniyet Müdürü olarak görev yapmaktayken Genel Müdür Yardımcılığına atanmışlardır. Devlet umuruyla bağdaşmayan, açıkça fitne ve nifak içeren, terörle mücadele dahil tarihimizin en önemli başarılarına imza atan Emniyet Teşkilatımızı hedef alan iddiaların sürekli gündemde tutulmasını maalesef üzülerek izliyoruz.”

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