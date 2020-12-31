Eminönü Alibeyköy tramvay hattı kaç gün ücretsiz?
Eminönü Alibeyköy tramvay hattı ne zaman açılacak? | Eminönü ve Alibeyköy arasında uzanan tarihi semtlerden geçen yeri tramvay hattı açılmak için gün sayıyor. Peki, Eminönü-Alibeyköy tramvay bilet ücreti ne kadar? | Eminönü Alibeyköy tramvay hattı durakları | Eminönü Alibeyköy Marmaray’a aktarma var mı?
Eminönü’nde İstanbul'un ilk katenersiz hafif raylı sistemi Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı 4 Ocak 2021'de açılıyor. Açılışa özel olarak hat yolcular tarafından ücretsiz kullanılabilecek. Peki, Eminönü Alibeyköy tramvayı ayın kaçına kadar ücretsiz?
Eminönü Alibeyköy tramvay hattı kaç gün ücretsiz?
Eminönü ile Alibeyköy arasında hizmet verecek olan tramvay hattı 4 Ocak’ta hizmete girecek. açılış sebebiyle 10 gün boyunca hattı kullananlardan ulaşım ücreti alınmayacak.
Eminönü Alibeyköy tramvay hattı durakları
Eminönü istasyonunda T1 Bağcılar-Kabataş tramvay hattı ve deniz iskeleleri ile,
Küçükpazar istasyonunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı ile,
Eyüp Teleferik istasyonunda TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı ile,
Alibeyköy istasyonunda M7 Kabataş-Mahmutbey-Esenyurt metro hattı ile entegre olacaktır.