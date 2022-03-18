Eminevim’in yeni reklam filmi yayında: “Biz Hep Emindik”

1991’de Emin Otomotiv ile başlayan hikâyesine, günümüzde kurucusu olduğu tasarruf finansman sektörünün lideri olarak devam eden Eminevim’in, emin adımlarından ilham alan yeni reklam filmi yayına girdi. Filme, şarkıları ve kendine has sesiyle bir döneme damgasını vuran duayen isimlerdenFerdi Tayfur’un 1975 yılında Altın Plak Ödülü kazanan “Sevdalılar Beni Anlar” şarkısıjingle olarak eşlik ediyor. Parçanınsözleri ve müziği ile dinleyenlere umut, neşe ve hayat enerjisi aşılıyor olmasıreklam filminde kullanılmasında önemli bir rol oynarken,markanın hedef kitleleri ile degüçlü bir bağ kurmasını sağlıyor.

Alaaddin imzasıyla, Kala Film’in prodüksiyonluğunda, deneyimli yönetmen Hakan Yonat tarafından çekilen, hiçbir hazır görsel kullanılmadan tüm sahnelerin gerçek görüntülerden oluştuğu reklam filminde, kuruluşundan günümüze Eminevim’in sektöründeki kendinden emin ve güven veren duruşu sayesinde ülkeye ve insanlara olan desteği ele alınırken; filmdearaba, ev ve iş yeri sahibi olan insanların hayallerine kavuşma anlarına sıcak bir tonda eşlik ediliyor.

30 yılda 200 bini aşan teslimat sayısıyla toplumun her kesiminden on binlerce aileye dokunan, yüz binlerce kişinin hedeflerine ulaşmasınısağlayan tasarruf finansman sektörünün kurucusu ve lideri Eminevim;tüketicilerin birikimine, kazancına ve gelecek planlarına uygun çözümleri ile ev, araba ve iş yeri sahibi olma imkânları sunarken, ülke ekonomisine de katkı sağlamaya devam ediyor.

Reklam filmini izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=LXbkKceuUb8&ab_channel=EminEvim

Reklam Filmi Künyesi