Eminevim’den Fethin 560’ıncı yılına özel hediye

Eminevim, başlattığı büyük kampanya ile Fethin 560’ıncı yılana özel 5YÜZ60 Kurtköy Projesi’nde bir adet ev hediye edecek. Kampanyanın detayları, Emin Grup Yönetim Kurulu Üyeleri’nin katılımıyla 30 Eylül tarihinde kamuoyu ile paylaşılacak. Eminevim güvencesi ile sunulan 5YÜZ60 Kurtköy, İstanbul’un hızla gelişen, modern yüzü olmaya aday Kurtköy içinde adeta parlayan bir yıldız olarak görülüyor. Gelişmiş mimari tekniklerin modern bir tasarımla buluşturan 5YÜZ60 projesi, hayatı kolaylaştıran daha yaşanır hale getiren detaylarla donatılıyor.