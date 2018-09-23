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Eminevim’den çocuklu ailelere müjde

81 ilde 100’ü aşkın şubesi ile faaliyet gösteren Eminevim, çocuklu ailelerin ev sahibi olmalarını kolaylaştırmak için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında yeni üyeliklerde organizasyon ücretinde Eylül ayı boyunca yüzde 20’ye varan indirim ve 6 taksit imkânı sağlanacak.

23 Eylül 2018 Pazar 10:23
Eminevim’den çocuklu ailelere müjde

 EKONOMİ SERVİSİ  Kampanya ile okul masrafları artan çocuklu ailelere ev sahibi olma hayallerini ertelememeleri için iyi bir fırsat sunulacağı ifade edildi. Faizsiz Elbirliği Sistemi ile pek çok aileyi sevindirdiklerini kaydeden Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “Bu sistemle şimdiye kadar 125 bini aşkın kişinin ev ve araç sahibi olmalarını sağladık. Sayemizde ayda ortalama bin 500’den fazla kişi konut ve araç sahibi oluyor ve pazara canlılık geliyor” diye konuştu.

Araştırma yapmadan bu tür sistemlere kesinlikle girmemek gerektiğini dile getiren Üstün, “Elbirliği Sistemi, dayanışma ve güvene dayanıyor. Biz 28 yılı aşan tecrübemizle, müşteri odaklı hizmetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar kimseyi de mağdur etmedik. Yolumuza güven ve dayanışmayla sağlam adımlarla devam ediyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 10:23
  1. eminevim

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