Eminevim’den çocuklu ailelere müjde

EKONOMİ SERVİSİ Kampanya ile okul masrafları artan çocuklu ailelere ev sahibi olma hayallerini ertelememeleri için iyi bir fırsat sunulacağı ifade edildi. Faizsiz Elbirliği Sistemi ile pek çok aileyi sevindirdiklerini kaydeden Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “Bu sistemle şimdiye kadar 125 bini aşkın kişinin ev ve araç sahibi olmalarını sağladık. Sayemizde ayda ortalama bin 500’den fazla kişi konut ve araç sahibi oluyor ve pazara canlılık geliyor” diye konuştu.

Araştırma yapmadan bu tür sistemlere kesinlikle girmemek gerektiğini dile getiren Üstün, “Elbirliği Sistemi, dayanışma ve güvene dayanıyor. Biz 28 yılı aşan tecrübemizle, müşteri odaklı hizmetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar kimseyi de mağdur etmedik. Yolumuza güven ve dayanışmayla sağlam adımlarla devam ediyoruz” dedi.