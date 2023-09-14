Eminevim başarılı satış ekiplerini Kıbrıs’ta ağırladı

Tasarruf finansman sektörünün lideri olma sorumluluğu ile uzun yıllardır sektörün gelişimine yön veren Eminevim, Haziran ve Temmuz ayları için belirlediği satış hedeflerini tutturan çalışanlarını Eylül ayının ilk haftası Kıbrıs’ta ağırladı.

Her yıl 60 binin üzerinde başvuru ve kayıt aldıklarını belirten Eminevim Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nuh Suat Karataş, “BDDK lisansı sektör için önemli bir itici güç oldu. Tasarruf finansının daha fazla kişi tarafından duyulmasını, verdiğimiz hizmetlerin anlaşılmasını sağladı. Çalışanlarımız sektörel sorumluluğumuzu da unutmadan hem Eminevim’e hem sektöre yeni genişleme alanları açmak için yoğun bir mesai harcıyor” dedi.

Ülke çapındaki 119 Eminevim şubesi ile birlikte 85 milyonluk Türkiye’ye hitap eden ulusal bir finans kurumu olarak satış hedeflerini de büyüttüklerinin altını çizen Karataş “Satış ekiplerimiz geçtiğimiz yıl sadece Ortak Frekans projemiz kapsamında bile, 81 kurum ve kuruluş ile iş birliği yaparak 800 binden fazla kişiye erişim sağladı. Müşterilerimize en iyi deneyimi sunmamızı sağlayacak pek çok iş sürecini aralıksız iyileştirmeye devam ederken, satış ekiplerimizin motivasyonlarını destekleyecek uygulamaları da göz ardı etmiyoruz. Eğlenceli bir rekabet ortamı sağlayan Kıbrıs tatili ödülü, ülkenin farklı noktalarından bir araya gelen çalışanlarımızla hem eğlenmemizi hem de önümüzdeki dönem için güzel bir sinerji yaratmamızı sağladı” dedi.

2022 yılında yaklaşık 5 milyar TL seviyesinde finansman sağlayarak 26.464 ev, taşıt ve iş yeri teslimatı gerçekleştiren Eminevim, 2023 yılı için hedeflediği toplam 250 bin teslimat rakamına da Eylül ayı sonu itibariyle ulaşmayı hedefliyor.

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