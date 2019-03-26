Emine Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Üsküdar Kadın Buluşması programına katıldı.

"Bu ülkeyi emanet edeceğimiz evlatlarımızın geleceği..."

Programda açıklamalarda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gerek Üsküdar Belediyemizin, gerekse diğer AK Partili belediyelerimizin sevgili nazarıyla baktığı bu şehre yapılan hizmetler, İstanbul'a yazılmış bir aşk mektubu gibidir. Her hizmet, bir aşk ilanıdır. İnşallah yerel seçimlerin ardından bu mektuba daha çok sevgi cümlesi eklenecek, yeni icraatlar yapılacak. 31 Mart seçimleri, bu ülkeyi emanet edeceğimiz evlatlarımızın geleceği için koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmenin anahtarıdır. Sandıklara atacağımız her bir oy, ülkenin geleceği, birlik ve bütünlüğü için yapacağımız yatırımdır."

Konuşmasının ardından Emine Erdoğan'a, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, el işçiliğinde hazırlanan, 1930-1950 yıllarının antika tekstil ve materyallerinden dönüştürülen Üsküdar'ın mor salkımlarını anlatan bir broş hediye etti.

Programa, gazeteci, yazar, akademisyen, iş, sanat, medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı.