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Aktüel Emine Erdoğan'dan "Su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız" paylaşımı
Aktüel

Emine Erdoğan'dan "Su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız" paylaşımı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 17:01:08 -
Emine Erdoğan'dan "Su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız" paylaşımı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünyanın herkesin ortak evi olduğunu, bu bilinçle su kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğini belirtti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından "Dünya Ortak Evimiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Dünya, hepimizin ortak evi. Bu bilinçle hareket edip, su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız. Gündelik yaşamımızda geliştireceğimiz küçük farkındalıkların, büyük değişimler yaratacağını unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, "Bir A4 kağıdın üretimi için ortalama 10 litre su harcanıyor. Tek bir kot pantolon üretmek için yaklaşık 10 bin litre su kullanılıyor. Dünyamızda her gün Tuz Gölü büyüklüğünde bir alanın çölleştiğini biliyor muydunuz?" mesajlarının yer aldığı videoya da yer verdi.

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