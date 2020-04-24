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Aktüel

Emine Erdoğan'dan Ramazan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ramazan-ı Şerif'in hayırlara vesile olmasını diledi.

2020-04-24 14:52:00 -
Emine Erdoğan'dan Ramazan mesajı

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçinden geçtiğimiz bu dar zamanlarda Rabb'imizin bir ferahlık kapısı olarak açtığı Ramazan-ı Şerif, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu sene iftar ve sahur sofralarında buluşamayacak olsak da biliyoruz ki müminler gönüllerinde daima yan yana ve Rableriyle birliktedir. Bu mübarek ayda yeryüzünü şereflendiren Kur'an nurunun insanlık ailesini kuşatmasını, bedenlere ve kalplere şifa olmasını diliyorum. Sabır, ibadet ve dualarla neşeli bayram günlerine ulaşmayı Allah'tan niyaz ediyorum."

 

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