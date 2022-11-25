Emine Erdoğan'dan Konya'daki katliama tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Konya'da barınaktaki hayvanların telef edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "İnsanı insan yapan vicdanı ve merhametidir. Aynı dünyayı paylaştığımız canlıları korumakla mükellefiz. Şiddetin ne dinimizde yeri vardır ne de fıtratımızda. Konya'daki hepimizi derinden üzen hadiseyi şiddetle kınıyor ve cezasız kalmayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

Konu ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı ifade edilerek, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır.” denildi.

Soruşturma başlatıldı, müdür görevden uzaklaştırıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, olayı gerçekleştirenler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, ilgili müdürün de görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bir kısım sosyal medya ve basın kuruluşlarında yer alan "Konya'daki Hayvan barınağındaki hayvanlara eziyet " haberine konu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.11.2022 tarihinde soruşturma başlatılmış olup 2 şüpheli göz altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir.”